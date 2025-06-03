﻿Смоленская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию энергоблока №2 ещё на 5 лет — до 2030 года





Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на дополнительный 5-летний срок эксплуатации энергоблока №2 Смоленской АЭС. Она подтверждает соответствие характеристик и физических параметров блока всем современным стандартам и требованиям в области использования атомной энергии. Таким образом, 2-й энергоблок прослужит, как минимум, 45 лет вместо проектных 30-ти.

«Второй энергоблок отработал 30 лет, предусмотренных проектом, и 10 лет – в дополнительный период после масштабной модернизации и получения лицензии в Ростехнадзоре, – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Сейчас мы получили право эксплуатировать ядерную установку еще 5 лет, обосновав работоспособность ее незаменяемых элементов, а значит, есть возможность выдать потребителю порядка 35 млрд киловатт-часов электроэнергии, выполнить обязательства по производству изотопной продукции для нужд промышленности и ядерной медицины, продолжить планомерную работу по строительству замещающих мощностей Смоленской АЭС-2 с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколениям 3+».

Напомним, что энергоблок №1 САЭС уже имеет разрешение на дополнительный срок эксплуатации до 25 декабря 2027 года, энергоблок №3 – до 14 декабря 2034 года.

Также в 2024 – 2025 годах «Росэнергоатом» уже получил лицензии Ростехнадзора на дополнительный срок эксплуатации блоков № 3 Белоярской АЭС (на 15 лет) и № 3 Ленинградской АЭС (на 5 лет). До конца текущего года ожидаются лицензии на продление эксплуатации блока № 4 Ленинградской АЭС и № 1 Калининской АЭС. Дополнительная выработка от продления сроков службы энергоблоков оценивается в 1335 млрд кВт-часов – приблизительно такое количество потребляет Россия за год.

На Смоленской АЭС проект по модернизации энергоблока №2 и его подготовке к дополнительному сроку эксплуатации реализуется с 2006 года. За это время разработан отчет по углубленной оценке безопасности (ОУОБ), проведены работы по оценке технического состояния всех элементов и систем, реализованы масштабные мероприятия по их модернизации и замене.

Прежде чем выдать лицензию эксперты Ростехнадзора выполнили проверку сразу по нескольким направлениям — в области ядерной, радиационной и технической безопасности, оценили мероприятия по модернизации и замене отработавшего свой срок оборудования, элементов, систем, а также готовность персонала к эксплуатации модернизированного оборудования и дали заключение о том, что фактическое состояние энергоблока №2 полностью соответствует документам, обосновывающим безопасность.

Отметим, что продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – это общемировая практика, в России определено государственной программой. Ее качественное и своевременное выполнение позволяет Концерну «Росэнергоатом» повышать безопасность и эффективность атомных станций, а за счет сохранения существующего парка реакторных установок — обеспечивать надежное энергоснабжение страны, использовать дополнительный временной ресурс для проектирования и сооружения замещающих мощностей.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов