﻿Представители спецподразделений Росгвардии стали победителями турнира по гиревому спорту в Смоленске

Офицеры спецподразделений регионального управления Росгвардии выступили на соревнованиях по гиревому спорту, посвященных памяти МСМК А.Т. Нестеренкова.

Спортсмены состязались в разных номинациях. В дисциплине «двоеборье» в весовой категории до 78 кг. первое место занял сотрудник СОБР «Сигма» подполковник полиции Юрий Б. Сотрудник ОМОН «Кривич» майор полиции Денис Ф. завоевал бронзу в весовой категории свыше 85 кг.

Росгвардейцы являются кандидатами в мастера спорта по гиревому спорту. Эти спортивные награды стали ещё одним достижением офицеров ведомства.

По окончании соревнований победители и призеры были награждены дипломами и медалями.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области