Виталий Вовченко: «В работе Губернатора Василия Анохина особое место занимает забота о защитниках, участвующих в СВО»

Председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталий Владимирович Вовченко прокомментировал поручение Губернатора Смоленской области Василия Анохина о старте акции «Время СВОих».

Напомним, что с июня в рамках акции «Время СВОих», каждую неделю, по вторникам и средам с 10:00 до 13:00 во всех медучреждениях области проводится внеочередной прием участников специальной военной операции. Они смогут получить первичную медико-санитарную помощь без очереди и предварительной записи. Также у них будет возможность проконсультироваться у узкопрофильных специалистов, провести диагностические и лабораторные исследования.

«В работе Губернатора Василия Анохина особое место занимает забота о защитниках, участвующих в СВО, поэтому число мер поддержки постоянно расширяется. Глава региона понимает, что судьба Отечества решается на поле боя, а затем в работу вступают дипломаты. Губернатор значительное внимание уделяет и работе фонда «Защитники Отечества», встречается с участниками специальной военной операции, их семьями и вдовами погибших. Удивительно, как он все успевает. Дай Бог ему сил осуществить все задуманное, а мы его будем поддерживать во всех его начинаниях», — отметил Виталий Вовченко.

В Смоленской области действует порядка 50 мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Среди них: субсидии на подключение к газовым сетям; предоставление земельных участков или единовременная денежная компенсация взамен; государственная стипендия для детей-студентов; бесплатное горячее питание для школьников 5–11 классов и другие.

Особое внимание уделяется участникам СВО, которые возвращаются с фронта. Для них организованы программы реабилитации и социализации, обучения и трудоустройства. По инициативе губернатора Смоленской области Василия Анохина реализуется региональная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». Её цель — подготовить управленческие кадры из числа ветеранов СВО. С защитниками постоянно на связи сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества», который оказывает комплексную поддержку участникам СВО и их семьям.