Губернатор Василий Анохин побывал на турслёте «Наш вектор»

Завершается второй международный спортивно-туристический слёт «НАШ ВЕКТОР». Он объединил и сблизил более 200 участников из Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, ДНР, Брянской, Калининградской и Смоленской областей. Вместе с ребятами прошел сегодня контрольно-туристский маршрут на территории национального парка «Смоленское Поозерье».

Итоговый экстремальный маршрут нынче стал сложнее и интереснее. После активной работы подвели итоги турслёта и наградили лучших участников.

– Пообщался с участниками «НАШЕГО ВЕКТОРА» и понял, что идея об организации такого мероприятия для детей – это стопроцентное попадание в цель. Ребята сдружились, и именно они в будущем будут дружить и укреплять наши страны. Благодарю идейного вдохновителя «НАШЕГО ВЕКТОРА» Семёна Пегова и команду организаторов за отличную работу! Завтра поделюсь видеоотчетом о турслете, – написал Губернатор Смоленской области Василий Анохин в соцсетях.