Почти 40 ветеранов СВО направили анкеты на новый трек программы «Герои Своего времени. Смоленск»

38 ветеранов специальной военной операции без высшего образования уже направили свои анкеты для участия в программе «Герои СВОего времени. Смоленск».

Новый трек программы был открыт по поручению Губернатора Смоленской области Василия Анохина. Цель — оказать поддержку бойцам в открытии своего дела, помочь найти работу, получить высшее, среднее или дополнительное профессиональное образование.

«Мы очень внимательно относимся к каждой заявке, которая поступает на программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Чтобы получить поддержку по одному из направлений, ветерану достаточно заполнить анкету на сайте героисвоеговремени-смоленск.рф. После этого с ним связывается ответственный сотрудник и направляет в нужное ведомство, исходя из запроса каждого конкретного бойца», — рассказал министр труда и занятости населения Смоленской области Роман Романенков.

Отметим, активное участие в реализации трека программы также принимают Центры занятости населения Смоленской области, министерство образования и науки, а также министерство инвестиционного развития.