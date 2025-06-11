﻿В Смоленской области завершается голосование за объекты благоустройства



12 июня – заключительный день Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, голосование за объекты благоустройства длится с 21 апреля. За это время более 95 тысяч смолян определились и отдали свой голос за благоустройство тех или иных общественных территорий.

В этом году жители региона голосуют за объекты, расположенные в семи округах: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также в Смоленске и Десногорске.

Оставить свой голос могут смоляне старше 14 лет. Это возможно сделать следующими способами:

— на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

— через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе»

— с помощью волонтёров

В последний день голосования, 12 июня, волонтеры будут работать на городских праздничных площадках:

— Смоленск (площадь Ленина)

— Рославль (парк «Бурцева гора»)

— Гагарин (КДЦ «Комсомолец»)

— Ярцево (общественная территория в мкр «Пионерный»)

— Десногорск (АтомПарк)

— Вязьма (Центральный городской парк)

— Сафоново (Центральный городской парк)

«Остались считаные часы до завершения голосования по отбору общественных территорий для благоустройства. Наверняка, многие из вас отправятся с семьями, друзьями, родными и близкими на городские центральные площади, где пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Именно там будут работать ребята – волонтеры, которые с радостью объяснят, как и на какой платформе можно проголосовать. Проведите праздник весело и с пользой», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.