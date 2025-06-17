Кто пойдет учиться?

Через пару недель подведем итоги отбора на образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для бойцов и ветеранов специальной военной операции. До финального отбора добрались 120 человек.

1 июля будет опубликован список курсантов, зачисленных на программу. Они пройдут обучение по ряду дисциплин в рамках учебных модулей: экономика, управление, право, история Отечества и другие, а также стажировки в органах власти и ведущих предприятиях региона. Каждый участник получит наставника – опытного руководителя, который поможет разобраться в тонкостях работы в выбранной отрасли.

Главная задача программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента России (https://t.me/news_kremlin)– (https://t.me/news_kremlin) подготовка квалифицированных управленцев из числа участников СВО, раскрытие их талантов для работы на пользу региона. Уверен, бойцы смогут реализовать свой потенциал и в гражданской жизни.