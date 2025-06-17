Мы идем искать

Как выжить без запаса питьевой воды в лесу, ориентироваться по азимуту, смастерить носилки и эвакуировать пострадавшего – это и многое другое отрабатывали добровольцы на учениях поисково-спасательного отряда «Сальвар».

Более 10 лет отряд помогает вернуться домой людям, потерявшимся в природной среде или городе. Счет спасенным жизням исчисляется тысячами.

Отнюдь не профессиональная принадлежность привлекает добровольцев в это сообщество. У каждого из них есть своя история, свой путь в «сальваровцы». Зачастую она начиналась с больших летних учений, которые ежегодно в начале июня проводятся под Смоленском. Нынче там побывала довольно внушительная делегация сафоновцев.

Эти учения – не просто тренировка. Это вклад в готовность спасать жизни.

Фото Сергея Хабарова