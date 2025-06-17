Подготовка к новому учебному году

Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев посетил Прудковскую школу, где с начала апреля за счёт местного бюджета ведутся активные ремонтные работы.

Вот что уже сделано на данный момент:

— завершён капитальный ремонт кровли, покрыт битумно-полимерным и гидроизоляционным материалами;

— отремонтированы кухня, санузел, коридор и подсобное помещение;

— завершены отделочные работы в большинстве помещений.

Сейчас продолжаются работы непосредственно в учебных классах, а также идёт замена фасадных элементов и приведение в порядок цоколя здания.

В ходе визита Глава обратил внимание руководства учреждения на состояние прилегающей к школе территории и поручил в кратчайшие сроки осуществить её покос.

– В дальнейшем планируем провести капитальный ремонт здания. Уже разработали проектно-сметную документацию.

Скоро школа обретёт достойный вид, комфортный для учащихся и преподавателей, – написал Александр Анатольевич Царев в соцсетях.

Текст и фото: vk.com/id651185641?w=wall65…