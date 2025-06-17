Подготовка к новому учебному году

Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев посетил Прудковскую школу, где с начала апреля за счёт местного бюджета ведутся активные ремонтные работы.
Вот что уже сделано на данный момент:
— завершён капитальный ремонт кровли, покрыт битумно-полимерным и гидроизоляционным материалами;
— отремонтированы кухня, санузел, коридор и подсобное помещение;
— завершены отделочные работы в большинстве помещений.
Сейчас продолжаются работы непосредственно в учебных классах, а также идёт замена фасадных элементов и приведение в порядок цоколя здания.
В ходе визита Глава обратил внимание руководства учреждения на состояние прилегающей к школе территории и поручил в кратчайшие сроки осуществить её покос.
– В дальнейшем планируем провести капитальный ремонт здания. Уже разработали проектно-сметную документацию.
Скоро школа обретёт достойный вид, комфортный для учащихся и преподавателей, – написал Александр Анатольевич Царев в соцсетях.
Текст и фото: vk.com/id651185641?w=wall65…
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