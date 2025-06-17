﻿В Смоленской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»





27 июня в Смоленской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» Время возможностей». Это масштабное мероприятие проводится в рамках национального проекта «Кадры».

Основная цель федерального этапа ярмарки – помощь населению в трудоустройстве и повышение профессиональной квалификации, а также для ликвидации кадрового дефицита в регионе.

Мероприятие стартует в 10:00 во всех муниципальных образованиях Смоленской области. Так, в Смоленске ярмарка состоится в культурно-досуговом центре «Губернский». С адресами площадок в округах Смоленской области можно ознакомиться ниже (см. таблицу).

Посетители ярмарки смогут пройти собеседования с представителями сразу нескольких компаний, узнать о бесплатном обучении и открытии бизнеса, принять участие в мастер-классах. В рамках ярмарки пройдет фестиваль профессий, также будут презентованы региональные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования. В Смоленске все желающие смогут посетить профтуры на предприятия города.

Кроме того, в этом году на ярмарке особое внимание будет уделено участникам специальной военной операции и их семьям. Они смогут ознакомиться с актуальными вакансиями, что создаст дополнительные возможности для успешной интеграции в гражданскую жизнь.

«Приглашаю всех жителей нашего региона активно включаться в работу Федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это уникальная возможность получить информацию о вакансиях от ведущих региональных предприятий и организаций, изучить предложения работодателей, а также увеличить круг профессиональных контактов», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Сафонове мероприятие пройдет в гимназии по адресу ул. Энгельса, д. 6