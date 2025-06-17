﻿Город-спутник Смоленской АЭС принял эстафету концертных программ от «Территории культуры Росатома» в честь 80-летия атомной промышленности





По приглашению «Росатома» хэдлайнером праздника «Атомный мир – 80» в Десногорске выступила звезда эстрады, заслуженная артистка РФ Пелагея.

14 июня 2025 года Десногорск – город-спутник Смоленской АЭС (филиал «АО «Концерн Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») стал центром празднования юбилея атомной промышленности. В рамках всероссийского марафона концертных программ, организованного «Территорией культуры Росатома», состоялось шоу «Атомный мир – 80».

«80 лет назад стартовали работы по советскому атомному проекту, позволившие обеспечить ядерную безопасность нашей державы. Сейчас «Росатом» лидирует в производстве электроэнергии, решает другие стратегические задачи, поставленные государством в области ядерной медицины, цифровых технологий, освоении Северного морского пути, наработке новых продуктов для российского и зарубежных рынков. Смоленская АЭС – часть большой команды профессионалов. Впереди нас ждут серьезные перспективы, связанные с реализацией масштабного проекта – строительства энергоблоков замещения», – отметил и.о. директора Смоленской АЭС Алексей Лещенко, приветствуя зрителей на празднике.

Также праздник с жителями и гостями Десногорска разделили советник генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Павел Лубенский, заместитель директора ЧУ «Росатом Регионы» Владимир Лазарев, министр ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области Николай Борисов, глава муниципального образования Анатолий Терлецкий. В своих обращениях они подчеркнули историческую преемственность атомной отрасли, ее значение для энергетической безопасности и технологического суверенитета страны, социальную ответственность в развитии атомных городов.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев прислал Десногорску в связи с 80-летием атомной промышленности памятный адрес. В нем говорится о том, что Десногорск – яркий пример того, как город и станция развиваются вместе, создавая комфортные условия для труда и жизни. Для госкорпорации повышение качества жизни в атомных городах – абсолютный приоритет.

На городской площади развернулось фееричное действо. Многообразие талантов показали творческие коллективы профсоюза Смоленской АЭС, победители и призеры российских и международных фестивалей, зарядив зрителей энергетикой добра и созидания, сумев передать культурный код атомщика – сочетание профессионализма, ответственности и уважения, которое отличает тех, кто посвятил жизнь важнейшей для страны отрасли. Добавил позитива гость из Северска Андрей Дерусов, финалист Всероссийского конкурса новых русских песен «Родники 2024», участник телепроектов «Голос» и «Звезда».

Кульминацией вечера стало выступление заслуженной артистки РФ Пелагеи Хановой, известной глубоким исполнением народных и авторских произведений. Вместе со своей группой она представила программу песен, любимых миллионами россиян. Каждый номер находил отклик в сердцах зрителей.

«Горжусь нашей атомной отраслью и счастлива поздравить всех с ее 80-летием. Наша дружба с корпорацией «Росатом» многолетняя, я бывала в разных городах, и сегодня впервые в Десногорске. Пусть всегда процветает атомная промышленность, пусть люди, работающие в отрасли, будут счастливы. Спасибо за ваш очень нужный труд», – обратилась Пелагея к зрителям.

Торжества, которые посетили более 7 000 человек, продемонстрировали единство атомного сообщества и преемственность поколений, оставили незабываемые впечатления.

«Это не просто концерт, а это настоящий праздник души! – отметил Максим Подлатов, директор Смоленского филиала АО «Атомтехэнерго», депутат Десногорского городского совета. — Когда звучали знакомые песни, а на экране мелькали исторические кадры, эмоции переполняли. Я родился в этом городе, поэтому еще в школе определилися с будущей профессией, и сейчас мы с супругой горды быть частью атомной семьи. Такие воодушевляющие подарки сплачивают город, мотивируют персонал».

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

«Территория культуры Росатома» – социокультурная программа Госкорпорации «Росатом», которая начала свою деятельность в 2006 году. Ее главная задача – вовлечение жителей атомных городов в актуальный культурный контекст. В рамках программы реализуются проекты с участием именитых артистов и коллективов, осуществляется поддержка талантов и дарований, проходят мастер-классы ведущих экспертов, образовательные и просветительские мероприятия, масштабные социокультурные проекты, часть которых вышла за пределы атомных территорий и стала заметным явлением на всероссийском уровне.

Марафон праздничных программ для жителей атомградов стартовал 1 июня в Заречном Пензенской области с выступления Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Позже концерты с участием Дениса Майданова состоялись в Глазове и Озерске, приглашенным артистом в Ангарске стала Светлана Сурганова, в Димитровграде – Сергей Мазаев, в Снежинске – Niletto. Впереди торжества в городах присутствия АЭС Концерна «Росэнергоатом»: 28 июня в Балакове и 12 июля в Нововоронеже хэдлайнером станет Денис Майданов.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов, Марина Михальчик