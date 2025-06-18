В Смоленске пройдут патриотические автопробеги в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне

20 июня наш город станет частью масштабного патриотического движения. В этот день по Смоленску пройдут два автопробега, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны.

В 8:30 стартует автопробег «Дорога Жизни. Дорога Мужества. Дорога Победы», организованный компанией «Автодор».

В 10:00 начнётся автопробег «Дорогами Победы» по инициативе Смоленской областной Думы.

Колонны с участием смолян и делегаций из городов-героев – Волгограда, Севастополя и Санкт-Петербурга – проследуют к скверу Памяти Героев, где состоится торжественный митинг и возложение цветов к мемориалам.

«Такие мероприятия – не просто дань памяти, а живая связь между поколениями. Сохраняя правду о войне, мы отдаём долг тем, кто подарил нам мирное небо»,

– подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области