В Смоленской области внедряется система оценки качества оказываемых госуслуг

По поручению Губернатора Смоленской области Василия Анохина внедряется система оценки качества оказываемых госуслуг жителям региона. Она призвана сделать государственные и муниципальные услуги прозрачнее и эффективнее.

Теперь каждый житель сможет оценить работу бюджетного учреждения, будь то поликлиника, школа, МФЦ или служба социальной защиты. Оценка станет главным ориентиром для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения уровня обслуживания.

Один из ключевых инструментов мониторинга на первом этапе – независимый обзвон контакт-центром Правительства. Жители области вскоре начнут получать звонки с целью оценить степень удовлетворенности качеством предоставленных услуг. Звонки будут поступать с единого телефонного номера (4812) 22-11-12, гарантирующего независимость оценок.

Профессионализм работников, внимательное отношение к людям станут основными показателями эффективности учреждений.

Именно такой подход давно успешно применяется в коммерческом секторе. Там организации конкурируют между собой, стремятся привлечь и удержать клиента, оперативно реагируя на любую обратную связь. Такие же подходы и принципы будут распространены на сферу государственных и муниципальных услуг.