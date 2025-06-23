Губернатор василий Анохин: Смоленская область в числе сильнейших

Работу команды Правительства Смоленской области по улучшению условий ведения бизнеса отметил Глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент Путин назвал Смоленскую область в числе регионов с самой высокой динамикой роста в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

Это будет для нас дополнительным стимулом в дальнейшем развитии экономического потенциала региона и совершенствовании системы поддержки бизнеса. Как сказал Президент, в работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться – надо постоянно смотреть вперёд, ставить новые задачи.