Живая аллея из туй

В день памяти и скорби сафоновские поисковики и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей высадили 22 туи на мемориальном комплексе в Рыбках.

Люди, которых война оставила без детства, кукол, веселых игр и смеха, вынужденные забиваться в уголок нар и вздрагивать от звуков немецкой речи и надрывного лая овчарок, и сейчас сохраняют жажду жизни.

– Мы решили посетить памятные места Смоленщины, связанные с историей Великой Отечественной войны, – сказала председатель Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зоя Кумерданк. – Очень благодарны Председателю Смоленской областной Думы Игорю Васильевичу Ляхову за то, что организовал поездку для представителей нашей организации из Смоленска, Кардымова и Ярцева сюда, к Рыбковскому мемориалу. Именно здесь проходили наиболее кровопролитные бои в 1941-м и 1943 годах. Признаться, пришли в восхищение, когда увидели, как в сельской глубинке почитают память о воинах, сложивших голову на фронтах Великой Отечественной войны, а также в Афганистане.

И узники, и дети войны тяжело переживают то, что творится сейчас в зоне проведения специальной военной операции. По мере сил помогают нашим бойцам, мирным гражданам на оккупированных территориях. Несмотря на хвори свидетели войны вместе с поисковиками и местными жителями приняли участие и в высадке аллеи из туй, которые называют еще жизненными деревьями. Пусть вечнозеленые растения символизируют твердость нашего народа, бессмертие души и светлую память о сложивших голову за Отечество.

Марина ХОТУЛЁВА

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