﻿Сергей Дронов: «Сотрудничество с государственной лизинговой компанией является мощным инструментом для развития»



Глава смоленского крестьянского (фермерского) хозяйства Сергей Дронов прокомментировал подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение между правительством Смоленской области и компанией «Росагролизинг». Подписи на документе поставили Губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор компании Павел Косов.

«Фермерское сообщество Смоленщины высоко ценит работу АО «Расагролизинг» и всегда активно принимает участие в программах по обновлению технического и технологического состояния парка техники и оборудования. По словам Сергея Дронова, новость о подписании соглашения между Губернатором Василием Николаевичем Анохиным и Генеральным директором компании Павлом Николаевичем Косовом тепло была встречена смоленскими сельскохозяйственными предприятиями», — отметил Сергей Дронов.

Он подчеркнул, что сотрудничество с государственной лизинговой компанией, предлагающей льготные условия лизинга и простое оформление заявки с минимальным пакетом документов является мощным инструментом для развития.

«Любой фермер нашего региона, находящейся даже в глубинке, может оформить и подать заявку через личный кабинет на сайте за 15-20 минут, и в самое ближайшее время получить решение – порой за 5 минут, и тут же есть возможность сразу подписать электронно-цифровой подписью предложенный договор лизинга. И процесс поставки будет запущен, это очень удобно и современно», — пояснил глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Сергей Павлович выразил уверенность в том, что если принять во внимание такой механизм сотрудничества с АО «Росагролизингом», да еще и в совокупности с действующими региональными мерами поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в вопросе технического и технологического обновления парка техники, то по факту это один из самых эффективных и действующих механизмов развития сельскохозяйственных предприятий нашего региона.

«Уверен, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы приобретения современной техники в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области», — резюмировал Сергей Дронов.