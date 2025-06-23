﻿Смолян приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры села — 2025»



Стартовал Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села – 2025» — один из флагманских проектов в сфере развития сельских территорий. Конкурс является одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села» и проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс «Лидеры села» направлен на формирование устойчивой кадровой базы молодых управленцев и лидеров общественного мнения в сельской местности.

Его основные задачи: развитие компетенций в области управления и общественно-политической деятельности, поддержка профессионального роста перспективных и молодых сотрудников, создание площадки для обмена среди них опытом и лучшими практиками, формирование сообщества единомышленников.

Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа, направленных на проверку общего уровня знаний, способностей, потенциала общественно-политической работы, и очный финал, предполагающий комплексную оценку компетенций.

Конкурс также предполагает образовательную траекторию с онлайн и очными форматами, серию дистанционных испытаний, программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями, возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

Победители получат поддержку в части сопровождения профессионального и карьерного роста, а также в реализации социального, коммерческого, инфраструктурного или другого проекта в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий».

Принять участие в испытаниях могут молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Это сотрудники администраций муниципальных образований, предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений образования, молодежной политики, культуры, здравоохранения, спорта и других сфер.

Регистрация участников осуществляется через сайт лидерысела.рф до 30 сентября 2025 года.

«Лидеры села» — это уникальная всероссийская площадка, позволяющая сельской молодёжи проявить инициативу, поделиться опытом и реализовать свои проекты. Настоящий лидер села определяется своим неравнодушием, любовью к своей родине и конкретными действиями. Это важный проект, который даёт молодым людям шанс принять ответственность за будущее своего региона», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.