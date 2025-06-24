Неделя среди героев Бородина

Своими впечатлениями об участии в детских историко-патриотических сборах «Бородино-2025» поделилась ученица школы № 9 Василиса Фирстова

Программа включала в себя занятия по тактической, строевой, высотной, медицинской подготовке, спортивным дисциплинам, беседы с учеными-историками, викторины, встречи с участниками боевых действий. На интерактивных площадках с элементами реконструкции различных эпох военной истории России мальчишки и девчонки воочию ощутили дыхание времени.

– Больше всего мне запомнилось, как собирали автомат Калашникова, бегали в бронежилете, проходили полосу препятствий, – рассказала Василиса. – Научилась оказывать первую медицинскую помощь, а еще – ответственности и дисциплине. Участвовала в соревнованиях по лазертагу, преодолению полосы препятствий и, конечно, футболу. Узнала много нового об истории России и познакомилась с ребятами из Москвы, Подмосковья, Ульяновска, Сургута. Было здорово!