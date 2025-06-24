﻿Сергей Терещенков: «Смоленская область на Петербургском форуме — яркий показатель силы команды»

Генеральный директор ООО «Лазертаг» Сергей Терещенков прокомментировал итоги участия делегации Смоленской области в Петербургском международном экономическом форуме.

«Петербургский международный экономический форум — это не просто площадка для подписания соглашений, это точка сборки будущего. И то, как была представлена Смоленская область на ПМЭФ, — яркий показатель силы команды, которую возглавляет губернатор Василий Анохин. Это люди, которые умеют не только договариваться, но и реализовывать», — заявил Сергей Игоревич.

Он отметил, что привлечение более 18 миллиардов рублей инвестиций — это колоссальный результат.

«Для сравнения: вклад нашей компании ООО ЛАЗЕРТАГ в развитие региона — 160 миллионов рублей за пять лет на строительство Института лазертаг технологий и ИТ центра VR разработок. Мы знаем, сколько усилий стоит каждый такой проект. А когда речь идёт о миллиардах — это уже трансформация целых отраслей и территории в целом», — отметил глава компании ООО «Лазертаг» в Смоленске.

Главным достижением стало 5-ое место региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2024 года.

«Уверен, при таком серьёзном финансовом вливании и сильной команде управленцев — Смоленская область не просто наберёт обороты, а выйдет в лидеры — покажет всей стране, как из региона делают драйвер развития», — подытожил Сергей Терещенков.