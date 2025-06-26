﻿Шестеро конкурсантов из Смоленской области вошли в число финалистов спецпроекта «Всегда готов!»



Финалисты спецпроекта «Всегда готов!» стали известны накануне 4-летия «Другого Дела» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсном отборе приняло участие более 3 000 молодых людей в возрасте 14-17 лет. Более 1200 участников со всей страны успешно справились с первым творческим испытанием и прошли в финал, в их числе шестеро представителей Смоленской области.

Накануне дня рождения «Другого Дела» стали известны финалисты ежегодного спецпроекта «Всегда готов!», который был разработан к 100-летию пионерского движения. В четвертом сезоне конкурсантам предстоит подготовить креативную публикацию о своих источниках вдохновения. По итогам второго этапа 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в Мастерскую управления «Сенеж».

«Подав заявку, ребята уже проявили смелость и готовность пробовать новое – те качества, которые помогают добиваться успеха. У каждого участника будет возможность проявить свой уникальный талант и творческий потенциал в финале конкурса. Впереди – интересные задания, экспертная оценка, определение победителей и главный приз – образовательная программа в «Сенеже» для их дальнейшего развития. Желаю ребятам не бояться экспериментировать, искать интересные решения и делиться своими знаниями в полной мере. А проект «Другое Дело» – пространство, где ваши старания становятся реальными возможностями. Главное – верьте в себя, а мы верим в вас. Вперед, к победе!» – обратился к финалистам первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Смоленскую область в финальных испытаниях спецпроекта «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят шестеро участников:

Гришенкова Дарья, средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя РФ И.В. Коробова;

Морозова Ангелина, Тирянская школа;

Пыдрина Полина, Вышегорская школа;

Кирпиченкова Варвара, средняя школа №1;

Тебинова Софья, средняя школа №27 имени Эдуарда Анатольевича Хиля;

Ратке Софья, Смоленский педагогический колледж.

«Патриотический проект «Всегда готов!» стал отличной площадкой для демонстрации лучших качеств современной молодежи: активности, ответственности и готовности к служению Родине. Вдвойне приятно, что в числе финалистов 6 смоленских ребят и девушек. Их талант и целеустремленность получили высокую оценку жюри, что подтверждает высокий уровень подготовки молодежи в нашем регионе!», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Впереди у конкурсантов финальный этап – творческое задание. Участникам из Смоленской области предстоит подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения». Каждое изображение посвящено своей тематике. Конкурсантам предлагается рассказать об исторической личности и герое нашего времени, которые вдохновляют; поделиться идеями, мыслями и эмоциями от прочитанного произведения, кино или мультфильма; написать о необычной локации родного города или региона; рассказать о любимом музыкальном исполнителе и чем вдохновляет его творчество; выбрать цитату, которая повлияла на жизнь; а также поделиться любым другим источником вдохновения, это могут быть, например, увлечения, путешествия, проекты.

Конкурсные работы участников оценивает экспертная комиссия из числа сотрудников президентской платформы «Россия – страна возможностей» и соавторов спецпроекта: руководитель специальных проектов «Другого Дела» и соавтор «Всегда готов!» Иван Тристан, координатор спецпроектов, соавтор «Всегда готов!» и спецпроекта «Женское Дело» Елизавета Тимофеева, а также эксперты грантовых конкурсов и медиасопровождения.