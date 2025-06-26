Ярмарка вакансия – ярмарка возможностей

Уважаемые работодатели, дорогие подписчики, друзья!

Приглашаем вас присоединиться к самому масштабному кадровому событию этого года – федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и Фестивалю профессий.

Мероприятие пройдет в муниципальных округах области. Центральной площадкой в городе Смоленске станет ОГБУК «Культурно досуговый центр » Губернский».

Здесь работодатели получат возможность презентовать свое предприятие и подобрать кандидатов для работы. А соискателей ждёт Фестиваль профессий, лекции, беседы, тренинги, мастер-классы и конечно же возможность сменить профессию или найти работу мечты!

Ждём вас 27 июня с 10:00 до 14:00 по адресу: г.Смоленск, ул.Маршала Жукова, д.4 . До встречи!

В Сафонове «Ярмарка вакансий» пройдет на базе гимназии. Начало в 10:00.



– Среди смоленских работодателей, которые предлагают наиболее интересные и выгодные варианты трудоустройства – и флагманы экономики региона, и сельхозтоваропроизводители, и учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения граждан. Поэтому соискатели получают отличную возможность быстро, из первых рук узнать информацию о вакансиях, пройти собеседования с работодателями, уточнить условия труда и социальные гарантии. В свою очередь школьники, абитуриенты, студенты вузов и колледжей могут узнать непосредственно от организаций и компаний об условиях заключения целевых договоров. Таким образом, что важно, организаторы ярмарки отвечают интересам и запросам практически всех групп трудоспособного населения, – считает Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Подробнее ознакомиться со Сценарными планами проведения Ярмарки трудоустройства и Фестиваля профессий, а также со всеми площадками, можно на сайте Министерства труда и занятости населения Смоленской области: https://zan.admin-smolensk.ru/menyu-sleva/informaciya/news/priglashaem-na-vserossijskuyu-yarmarku-trudoustrojstva-rabota-rossii-vremya-vozmozhnostej-1/