﻿Уважаемые сафоновцы! С днем города!



В этом году Сафоново отметило 73-летие со дня присвоения статуса города.

История нашего города – это совокупность судеб сотен тысяч людей, которые в разные времена строили Сафоново, трудились во благо его развития, благоустройства и процветания. Юные сафоновцы следуют заветам старшего поколения и продолжают добрые начинания своих предшественников, отдавших свои силы, знания и опыт на благо малой Родины.

Радостно отметить, что ежегодно у нас становится все больше поводов для гордости! Их основной источник – вы, дорогие жители города! Наши спортсмены побеждают на международных соревнованиях, школьники и студенты становятся призерами всероссийских и международных олимпиад, творческие коллективы, молодежные и общественные организации прославляют Сафоново далеко за пределами Смоленской области. Трудовые коллективы, активисты, ветераны и профессиональные династии вносят неоценимый вклад в различные сферы жизнедеятельности города и района.

Сафоново – не просто город, это наш общий дом, в котором мы разделяем и радостные

моменты, и минуты печали, радушно встречаем гостей, помогаем друг другу становиться лучше, добрее. Пусть наш город продолжает развиваться, процветать и радовать своими достижениями. Мы вместе создаем будущее, в котором каждому найдется место и возможность проявить себя.

Желаем всем вам здоровья, счастья, благополучия и вдохновения на новые свершения! Пусть радость праздника наполнит ваши сердца, а впереди ждут только светлые перспективы и успехи.

Александр Царев,

Глава МО «Сафоновский

муниципальный округ»;

Анна Захарова,

председатель Сафоновского окружного Совета депутатов