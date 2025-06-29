Дорогих гостей встречаем пышным вкусным караваем!

Так принимали делегацию Администрации муниципального округа и всех сафоновцев на Дне города, совмещенном с Днем молодежи.



Сельские подворья предлагали кашу из настоящего чугунка, плов, сдобную выпечку, домашние деликатесы, фермерскую продукцию. Как говорится, никакого ГМО! Широкому гулянию не помешал даже дождь.



Малыши катались на пони, веселились в компании аниматоров с меховыми ростовыми куклами. Рисовали забавные мордочки в зоне аквагрима. Приверженцы спорта играли в баскетбол. Книгочеи облюбовали библиотечную палатку.



Вечером в городском парке поселка Южный сафоновцев ждала концертная программа. А завершился праздник ярким салютом.



