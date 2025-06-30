﻿Смоленская АЭС: завершился XVI военно-патриотический слет «Отечество»





В Десногорске состоялось торжественное закрытие военно-патриотического слета «Отечество», участниками которого стали более 80 школьников из Десногорска, Смоленска, Соснового Бора, Удомли, Волгодонска, Нововоронежа, Курчатова, Твери. Впервые в слете участвовала команда из Глазова (республика Удмуртия). Мероприятие организовано администрацией и профсоюзом Смоленской АЭС под эгидой государственной корпорации «Росатом» и при поддержке поискового отряда «Обелиск» и молодежной организации атомной станции. Инициаторами и руководителями проекта выступили смоленские атомщики: эксперт админстративно-хозяйственного отдела Григорий Шахмуть, ведущий инженер электрического цеха Александр Михайлов и оператор химического цеха Олег Дормидонтов.

«Глядя на тот энтузиазм с которым вы провели 16-й слет, на ту дисциплину и желание совершенствовать себя, которые вы продемонстрировали за 12 непростых дней, мы понимаем, что нужно ставить перед собой новые задачи, — отметил Эдуард Сеновоз, заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом. — Будем расширять количество участников, расширять спектр соревнований. Поэтому ждем вас в будущем году!»

За 12 дней юные участники слета прошли настоящий курс выживания в суровых погодных условиях: дожди и прохладная летняя погода, по словам участников, ничуть не помешали им, а даже наоборот стали для них вызовом. Несмотря на сюрпризы погоды, ребята несли дежурство в наряде, заступали в караул, проходили начальную военную подготовку, учились преодолевать полосу препятствий, знакомились с азами туризма, ведения поисково-разведывательной работы, оказания первой медицинской помощи.

«Огромное спасибо инструкторам за тот труд, который вы проделали. За те знания и умения, которые вы передали нашему будущему поколению которое сменит нас. Благодаря вам каждый участник по-настоящему ощутил что такое «плечо друга» и что такое единая команда,» — подчеркнул Игорь Хомяков, председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС.

Также в программе у участников были сборка-разборка оружия, метание ножей, скалолазание, встречи с ветеранами, представителями поисковых отрядов, уроки истории, концерт группы «Джанго». В ночь с 21 на 22 июня участники зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне воинах.

Спортивная часть также была насыщенной. Ребята соревновались в спортивном ориентировании, туризме, играли в футбол и волейбол.

«Слет «Отечество» дает очень важные навыки, которые пригодятся и в обычной жизни. А еще мы нашли новых друзей, с которыми точно будем общаться, вернувшись домой, — поделился Матвей Богданов, участник команды из Глазова.

В предпоследний день команды продемонстрировали то, чему научились, на «полосе мужества». Быстрее всех к финишу пришла команда из Глазова. Серебряным призером стала команда из Курчатова. Бронзу увезла команда из Удомли. Также участники слета показали отличные результаты в личном первенстве по стрельбе, метанию ножа, подтягиванию на перекладине, игре в командные виды спорта и других дисциплинах.

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Управление коммуникаций Смоленской АЭС