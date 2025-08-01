Губернатор Василий Анохин рассказал о перспективах развития сельского хозяйства в регионе

Наша область известна как один из ведущих регионов России по выращиванию льна. На протяжении многих лет он остается визитной карточкой Смоленщины. Однако смоленские аграрии успешно осваивают и новые направления, выращивают культуры, не характерные для региона.

Например, на смоленских полях сейчас цветет гречиха. На сегодняшний день она занимает более 8,6 тыс. га пашни. Это теплолюбивая культура, поэтому посев начинается не раньше середины мая. Чтобы получить хороший урожай, аграрии используют технологию пчёлоопыления: ульи подвозят к полям за два-три дня до начала цветения.

Благодаря правильному выбору сортов и использованию специальных методов площадь, занятая гречихой, с каждым годом увеличивается. Лидером является Новодугинский муниципальный округ, где культура занимает более 2 тыс. га. Чуть меньше гречихи выращивают в Шумячском, Руднянском и Сычёвском муниципальных округах. Выращенное зерно отправляют на перерабатывающие предприятия в другие регионы России.

В Сафоновском округе компания «Новичков Вышегор» выращивает жимолость. Площадь посадок составляет порядка 4,5 га. Она хорошо адаптируется к нашим климатическим условиям. Жимолость даёт ранний урожай, поэтому её плоды востребованы в сельском хозяйстве.

В Рославльском муниципальном округе реализуем крупный проект по выращиванию голубики. О нём рассказывал ранее. (https://t.me/anohin67/6782) В селе Остёр высажены 83 тыс. саженцев на площади 25 га. В ближайшее время плантацию планируют расширить еще на 22 га.

Наша общая цель — сделать сельское хозяйство устойчивым, эффективным и ориентированным на будущее. Это напрямую влияет и на развитие сельских территорий, и на обеспечение продовольственной безопасности региона и страны.