Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



Смоленские предприятия – участники строительства САЭС-2

Губернатор Василий Анохин принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика», на котором рассказал о ходе строительства Смоленской

АЭС-2. В Десногорске построят два современных энергоблока, соответствующих международным стандартам безопасности. Общий объём инвестиций в проект составит около 700 миллиардов рублей. Будет создано более девяти тысяч рабочих мест на этапе строительства и ещё около двух тысяч мест после ввода станции в эксплуатацию.

«Этот крупнейший инвестиционный проект станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленской области и всей Центральной России, а также для динамичного развития региона на многие годы вперёд», – уверен Губернатор.

С февраля этого года идут работы по созданию базы для возведения станции, включая административно-бытовые и производственные корпуса, бетоносмесительный узел и другие объекты. Важно, что к данной работе привлекаются смоленские предприятия.

«Договорённости об этом закрепили в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме, – напомнил Василий Анохин. – Контролирую все этапы строительства».

Рабочая поездка в город Гагарин

Посещая Гагаринский округ, глава региона проверил реализацию проектов по благоустройству и посетил несколько объектов, где оценил уже выполненные работы. Василий Анохин поручил проработать вопрос с заболоченным прудом в городском парке имени Фёдора Солнцева и принял решение о благоустройстве береговой зоны и ремонте моста через водоём. Ещё один объект – набережная реки Гжать, благоустройство которой проведено благодаря победе муниципалитета в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В планах дальнейшей работы – продлить набережную до музея Ю.А. Гагарина.

«Важно, чтобы жители отдыхали в комфортной обстановке, а гости Гагарина увозили с родины выдающегося смолянина только приятные впечатления, – подчеркнул Василий Анохин. – Поручил главе округа Владимиру Грунину лично контролировать сроки и качество работ».

Также Губернатор пообщался с участниками СВО, их родными и близкими, представителями местной ветеранской организации. Особое внимание обратили на реабилитацию бойцов, которые возвращаются с фронта.

«Помимо медицинской помощи, важно уделить внимание адаптации к жизни на гражданке. Вплотную занимаемся этим вопросом, – отметил Василий Анохин. – ещё один ключевой вопрос – помощь детям наших защитников. Стараемся организовать работу так, чтобы ребята поступали в вузы и ссузы и получали качественное образование».

Детский отдых – на особом контроле

На рабочей встрече с руководителем Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Ларисой Сидоренковой Губернатор обсудил, как проходят профилактические мероприятия в детских лагерях и обеспечивается безопасность смолян в период купального сезона.

Этим летом в Смоленской области будут организованы 192 оздоровительные площадки, где отдохнёт более 18,5 тысячи детей. На данный момент большинство лагерей уже работает, они приняли свыше 14 тысяч ребят. Для детей подготовлены увлекательные программы с играми, творческими мастер-классами и познавательными походами.

«Важно, чтобы родители были уверены в том, что их дети отдыхают в комфортных и безопасных условиях», – акцентировал внимание Василий Анохин.

В связи с этим специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проверяют соответствие требованиям и нормам материально-технического обеспечения лагерей, санитарное состояние, качество питания. Кроме этого, работники ведомства внимательно следят за состоянием водоемов: проводят лабораторные исследования проб воды и песка, чтобы сделать отдых в Смоленской области безопасным для смолян и гостей региона.

Не за горами новый учебный год

В нашей области 1 сентября откроется более 700 учебных заведений: школы, детские сады, колледжи. И работа по их подготовке к новому учебному году ведётся под строгим контролем Губернатора Василия Анохина.

Комиссия по приёмке уже посетила более 60% образовательных учреждений. В первую очередь специалисты обращают внимание на вопросы пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также на соблюдение санитарных норм, состояние материально-технической базы, пищеблоков.

В зданиях выполняются ремонтные работы различного уровня сложности. В 10 школах ведётся капитальный ремонт. Уже закончены работы в Агибаловской школе Холм-Жирковского округа. В остальных ещё трудятся строители. Приёмка образовательных учреждений завершится в середине августа.

Перспективные решения для строительной отрасли

Василий Анохин отметил высокие результаты в работе коллектива Смоленской академии градостроительства и архитектуры. Студенческая команда стала одной из лучших в России в области современных технологий проектирования в строительстве – завоевала серебро IX Всероссийского конкурса ТИМ-Лидеры. Эксперты отметили, что представленный проект «Здание жилого комплекса «8 Марта» Офицерской слободы» отличают реалистичность проектных решений и высокий потенциал для применения в реальном строительстве.

Начинающие предприниматели без поддержки не остаются

«Задача Правительства региона – поддержать начинающих предпринимателей, – подчеркнул Василий Анохин на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям. – Необходимо, чтобы каждый, кто готов развивать своё дело, имел возможность уверенного старта и роста».

Сегодня в регионе действуют различные меры поддержки: сохранены льготные налоговые ставки для важных видов деятельности, продлены «налоговые каникулы» для новых индивидуальных предпринимателей, внедряются дополнительные финансовые и консультационные инструменты.

В числе наиболее эффективных – программа «Первый старт», благодаря чему участник, прошедший бесплатное обучение по основам предпринимательства в центре «Мой бизнес», может получить грант до 500 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Программа реализуется с прошлого года, и сейчас уже подано 485 заявок на обучение, 280 человек завершили курс и получили сертификаты, дающие право претендовать на грант. Многие из них открыли свой бизнес в самых разных отраслях.

Ещё одна действенная мера – социальный контракт. Эта форма поддержки позволяет жителям региона открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату в размере до 700 тысяч рублей. В центре «Мой бизнес» на постоянной основе проводятся семинары по подготовке бизнес-планов для заключения социальных контрактов. С начала года обучение прошли 123 человека.

Гостеприимная Смоленщина

Последний месяц лета открывает перед жителями и гостями смоленской земли уникальную возможность погрузиться в многовековую историю нашего региона и страны, а также познакомиться с культурой и традициями славянских народов.

Более пяти тысяч человек стали участниками и зрителями XIII Международного фестиваля исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2025», который прошёл на территории музея-заповедника «Гнёздово» в Смоленском округе. Впереди ещё много интересных событий, как говорится, на любой вкус. Среди них – большой гастрономический фестиваль уличной еды, на котором будет представлено более 30 гастрономических проектов из разных регионов России и Беларуси. А в деревне Колодезное Вяземского округа развернётся масштабный исторический фестиваль, посвящённый Вяземскому сражению 1812 года, организованный за счёт средств областного гранта в сфере туризма.

«Мы поддерживаем такие культурные инициативы, – отмечает Губернатор Василий Анохин. –

Фестивали становятся точками притяжения для жителей и гостей области, помогают сохранять историческую память, развивать туризм и поддерживать малый бизнес».

Татьяна НАПРЕЕВА