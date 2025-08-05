️ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И ИХ СЕМЕЙ: ПРАВА И ГАРАНТИИ

Алексей Казменков, руководитель Государственной инспекции труда Смоленской области, подчеркнул, что Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд гарантий:



для работников, мобилизованных на военную службу.



сохраняется их рабочее место (действие трудового договора приостанавливается) на весь период службы или действия контракта. Период приостановки включается в общий трудовой стаж, стаж работы по специальности, а также в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 351.7 ТК РФ). (base.garant.ru/12125268/a…)



на время приостановки действия трудового договора за работником сохраняются социально-трудовые гарантии, которыми он обладал до начала этого периода (ст. 351.7 ТК РФ). (base.garant.ru/12125268/a…)



работодатель имеет право оказывать материальную помощь сотруднику в период приостановки действия трудового договора (ст. 351.7 ТК РФ). (base.garant.ru/12125268/a…)



после возобновления действия трудового договора работнику компенсируется стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно по территории РФ один раз в два года за счет средств работодателя (постановление Правительства РФ № 200 от 21 февраля 2024 г.). (publication.pravo.gov.ru/document/0…)



запрещено увольнение работника по инициативе работодателя в период приостановки действия трудового договора, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП, а также истечения срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок (ст. 59 ТК РФ). (base.garant.ru/12125268/c…)



в течение полугода после возобновления действия трудового договора работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от стажа работы у данного работодателя (ст. 351.7 ТК РФ) (base.garant.ru/12125268/a…).



для семей участников СВО:



при наличии детей до 14 лет, другого родителя нельзя привлекать к сверхурочным работам, ночным сменам, работе в выходные и праздничные дни, а также к командировкам без его согласия (ст. 259 ТК РФ). (base.garant.ru/12125268/d…)



при сокращении штата родитель, имеющий детей до 18 лет, имеет преимущественное право остаться на работе (ст. 179 ТК РФ). (base.garant.ru/12125268/b…)



расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак, по инициативе работодателя не допускается в течение года со дня гибели (смерти) ветерана (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 5-8, 10, 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (base.garant.ru/12125268/6…) или п. 2 ст. 336 ТК РФ (base.garant.ru/12125268/3…)) (ст. 264.1 ТК РФ). (ivo.garant.ru/#/document…)



родителям, супругам и детям (в том числе совершеннолетним) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, предоставляется право на отпуск без сохранения заработной платы (до 14 календарных дней в году), а получившим ранение, контузию, увечье или заболевание – до 35 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ (base.garant.ru/12125268/0…)).

