﻿Российская избирательная система продолжает совершенствоваться





30 июля Общественная палата РФ и ведущие социально ориентированные НКО сделают важный шаг к укреплению доверия к избирательной системе страны: состоится подписание соглашения о сотрудничестве в сфере общественного наблюдения и содействия при проведении выборов.

Российская избирательная система непрерывно развивается, демонстрируя уникальную адаптивность: от работы комиссий в условиях Крайнего Севера до организации голосования в зоне СВО, гарантируя безопасность, доступность и удобство процесса на всех его этапах.

В этом отличие нашей избирательной системы от зарубежных. Так, например, выборы президента Молдовы в прошлом году отмечались фактами сознательной дискриминации избирателей. В России было открыто всего два участка и прислано 10 тысяч бюллетеней, при том, что в нашей стране проживает 300 тысяч молдаван, и наоборот, в Италии, где живет не более 200 тысяч, отправили 300 тысяч бюллетеней.

Легитимность выборов подтверждается прозрачностью процедур, оценками российских и международных наблюдателей, а главное — высокой явкой, что особенно заметно на фоне хаотичных выборных практик ряда зарубежных государств, где нарушения стали системной проблемой.

Какие новые достижения отечественной избирательной системы вы можете отметить в первую очередь?

Какие признаки легитимности, на ваш взгляд, наблюдаются ярче всего при оценке выборов в России?

Что дополнительно, по вашему мнению, необходимо предпринять для совершенствования избирательной системы?

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор АНО» Центральная объединенная редакция СМИ»

Общественный контроль за формированием органов публичной власти — важный элемент политической системы и признак ее зрелости, открытости и демократичности. Формирование условий для реализации всех форм общественного наблюдения является крайне важным для структур гражданского общества, обеспечивающих защиту избирательных прав граждан и государственных институтов. Наличие независимого контроля за выборами со стороны общественных структур, институтов гражданского общества с привлечением широкой сети экспертных организаций, является фактором устойчивости избирательной системы перед лицом внешних вызовов.

Основные факторы легитимности — равные права и возможности при реализации пассивных и активных избирательных прав, общественный контроль за всеми этапами избирательных кампаний, взаимодействие общественных организаций, политических партий и СМИ.

А легитимность в конечном итоге определяет доверие избирателей не только к процедурам формирования власти, но и к самой власти.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Российская избирательная система за последние несколько десятилетий стала уже сложившейся, устоявшейся электоральной системой, которая постоянно модернизируется с учётом веяний времени и появления новых технологий. Очень важно, что даже в сложных внешних условиях российский парламентаризм не замкнулся в себе, а открыт к диалогу, к обмену опытом, что и происходит, например, на площадке Межпарламентского союза, в работе которого в конце июля приняла участие представительная российская парламентская делегация во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В ряде европейских стран мы видим в последнее время негативные тенденции, выражающиеся в фактическом отказе учитывать волю избирателей, выраженную путём народного волеизъявления. Власти Молдовы переворачивают итоги выборов после волеизъявления европейской диаспоры. Власти Франции проводят политику, противоположную волеизъявлению народа на парламентских выборах, принимая законы в обход парламента и формируя правительство, не пользующееся устойчивой поддержкой парламентского большинства. В Румынии ведущий оппозиционный кандидат в президенты произвольно снимется с выборов. В Германии канцлер, не получивший поддержку большинства в Бундестаге, продавливается на эту должность со второго раза, для чего спешно меняется избирательная процедура. На Украине президентские выборы вообще не проводятся в срок вопреки конституционным требованиям.

В этих условиях российская избирательная система отличается тем, что воля избирателей находит своё действительное отражение в ходе процесса волеизъявления, хотя со временем система должна трансформироваться в пользу достижения более реальной конкуренции между правящей партией и оппозицией — уже сейчас наблюдается дефицит реальной предвыборной работы на муниципальном уровне, который призван быть проводником воли избирателей и каналом обратной связи. Следует предоставить дополнительные стимулы для партий и кандидатов для активизации работы на муниципальном уровне, а кроме того, муниципальный фильтр не должен быть преградой для регистрации кандидатов в губернаторы парламентскими партиями и другими партиями, активно работающими в соответствующем регионе и демонстрирующими достаточную народную поддержку.

Отметим, что избирательная система после сокращения числа партий до семи к 2011 году пошла по пути резкого наращивания их числа, но в последнее время многие партии ликвидируются, в том числе в судебном порядке, в связи с длительным неучастием в выборах. Число партий сокращается, а партийная система консолидируется. В этих условиях важно, чтобы каждый избиратель мог соотнести себя с программой конкретной политической партии, отражающей не только интересы крупных социальных групп, но и его личные интересы.

Нельзя не обращать внимание на то, какие вызовы создает цифровизация общественной жизни. Сбои в работе “Аэрофлота”, хакерские атаки на систему ГАС “Правосудие”, ограничение работы мобильного интернета — всё это демонстрирует, что особенно сейчас, в условиях военного конфликта, цифровизация всех практик общественной жизни в рамках одного контура не может быть эффективным решением. Легитимность власти производна от выборов и референдума — и многочисленные свидетельства людей — членов избирательных комиссий, наблюдателей, избирателей, полученные в результате традиционного голосования бумажными бюллетенями на избирательном участке в конкретный день выборов, надёжнее с точки зрения подтверждения легитимности исхода выборов, чем данные электроники, подвергающейся хакерским атакам и контролируемой очень ограниченным кругом лиц. В этих условиях понятны вопросы левой парламентской оппозиции — КПРФ и “Справедливой России” — к достоверности растянутого на несколько дней электронного голосования. Избирательная система России может стать более открытой для избирателей и чётким проводником их воли в случае более активного использования прямых форм народного волеизъявления — референдумов, в том числе местных, отзыва народных избранников, что может быть особенно актуальным на местном уровне, когда местные депутаты порой самоустраняются от работы на избирательном округе, а также подозреваются в фактах коррупции. Надеюсь, что Единый день голосования — 2025 пройдёт в условиях, обеспечивающих прозрачность и легитимность голосования, и к выборам в Государственную Думу — 2026 российская избирательная система подойдёт с такой практикой и законодательной базой, которые будут в полной мере отвечать запросу избирателей и всех политических партий, участвующих в избирательном процессе.