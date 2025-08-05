﻿Смоленская область занимает ведущие позиции по льноводству в России

Традиционно Смоленская область считается одним из главных регионов России по выращиванию льна. На протяжении веков лён был неотъемлемой частью сельского хозяйства региона. В советское время льноводство в Смоленской области достигло своего пика: регион был известен своими льнокомбинатами – крупные предприятия работали в Смоленске и Вязьме.

В последние годы, благодаря усилиям правительства и местных предпринимателей, опираясь на богатый опыт и современные технологии, Смоленщина имеет статус одного из лидеров льноводства в России: регион вновь занимает ведущие позиции в отрасли. В 2024 году льном-долгунцом были засеяны более 7,2 тысячи гектаров, что на 83% больше, чем четыре года назад. По этому показателю Смоленщина второй год подряд удерживает первое место в России, а также лидирует по объёмам производства продукции льноводства.

В настоящее время в регионе идёт уборка льна на волокно. Уборка на семена стартует позже и завершится осенью. В целях получения ещё более качественной продукции, смоленские аграрии начали использовать раздельный способ выращивания: на одних полях лён растёт для волокна, на других – для семян. Это позволяет эффективно работать с крупнейшими предприятиями региона. Основные посевы сосредоточены в Сафоновском, Починковском, Рославльском и Дорогобужском округах.

Современное производство включает выращивание разных сортов льна: белорусского «Грант», а также отечественных «Добрыня» и «Визит». На перерабатывающих предприятиях изготавливают короткое и длинное льняное волокно, а также котонин, который в основном идёт на экспорт. Смоленский лён высоко ценится за границей. 90% экспорта отправляется в Китай, а также в Индию, Бангладеш и Узбекистан.

«Развитие льноводства – важное направление нашей аграрной политики. Мы не только сохраняем многовековые традиции, но и внедряем современные технологии, что способствует росту экономики региона и благосостояния наших аграриев», – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отметим, для тех, кто интересуется историей и современным производством льна, предприятие «Русский лён» в рамках развития туризма проводит тематические экскурсии по своим цехам. Гостей знакомят с процессом переработки и традициями льноводства Смоленщины.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Возрождение льноводства в Смоленской области полностью соответствует стратегическому видению развития отрасли, о котором говорил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства не раз отмечал, что производство льна — это «фишка» и гордость России, подчёркивая традиционный характер этой отрасли для страны.

Успехи региона в увеличении посевных площадей на 83% и занятии лидирующих позиций в производстве льняной продукции демонстрируют эффективную реализацию государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса. Особенно значимо, что Смоленская область не только сохраняет исторические традиции, но и внедряет современные технологии производства.

Развитие льноводства в регионе вписывается в общую стратегию поддержки промышленности России. Важным фактором успеха становится экспортный потенциал смоленского льна, а также внедрение промышленного туризма как инструмента привлечения молодёжи в отрасль. Это создаёт синергетический эффект для развития региональной экономики и укрепления технологического суверенитета страны в агропромышленном секторе.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Смоленская область уверенно возвращает себе статус флагмана льноводства! Это действительно впечатляющий пример того, как регион, опираясь на свою богатую историю и вековые традиции, успешно внедряет современные технологии и достигает впечатляющих результатов.

Высокий спрос на смоленский лён за рубежом, особенно в странах Азии, является ярким подтверждением высокого качества продукции и доверия к производителям региона. Заявление губернатора Смоленской области Василия Анохина о важности льноводства как драйвера экономического роста и благосостояния аграриев полностью отражает суть проводимой политики.

Инициатива предприятия «Русский лён» по организации тематических экскурсий – прекрасный шаг в развитии агротуризма. Это позволяет не только сохранить и популяризировать уникальные традиции льноводства Смоленщины, но и наглядно продемонстрировать достижения современного производства. Смоленская область демонстрирует, как можно успешно сочетать глубокое уважение к истории с передовыми технологиями, создавая крепкий фундамент для дальнейшего развития.