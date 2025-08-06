Библиотекари Смоленской области провели незабываемый эколого-патриотический марафон

В Смоленском Поозерье завершился традиционный летний лагерь для сельских библиотекарей. В этом году он был посвящен 80-летию Великой Победы и прошел в необычном формате — участники совмещали изучение природы с патриотическими мероприятиями.

Тридцать библиотекарей из разных районов области собрались на базе экоцентра «Бакланово». Каждый день был наполнен событиями: экскурсии по экотропе, военно-патриотические эстафеты, интеллектуальные игры и даже конкурс инсценировок военных песен. Особенно запомнились «боевые листки» — участники изучали истории героев-смолян, воевавших в Великую Отечественную.

Лучшие идеи представили библиотеки Духовщинского, Сафоновского и Смоленского районов. Все участники увезли с собой не только яркие впечатления, но и полезные наработки для работы с читателями.

«Такие встречи заряжают энергией и вдохновляют на новые проекты, которые так нужны нашим жителям», — отметил губернатор Василий Анохин.

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