Для специалистов аграрного сектора

Смоленская область активно набирает студентов на аграрные специальности: более 40 предложений целевого обучения уже ждут абитуриентов

Система среднего профессионального образования Смоленской области открывает двери для будущих специалистов аграрного сектора. В рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года абитуриентам предложено 260 бюджетных мест по востребованным специальностям сельского хозяйства.

Прием документов ведется в шести организациях среднего специального образования региона:

Козловский многопрофильный аграрный колледж

Починковский индустриально-технологический техникум

Вяземский политехнический техникум

Рославльский многопрофильный колледж

Техникум отраслевых технологий

Технологический колледж-Лицей-интернат «Феникс»

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивом развитии Смоленщины.

Особое внимание уделяется модернизации профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В 2025 году на базе Козловского многопрофильного аграрного колледжа будет создан новый образовательно-производственный кластер сельскохозяйственной отрасли. Этот проект предусматривает внедрение современных образовательных программ, оснащение учебных заведений передовым оборудованием и установление тесных связей с работодателями. Участие в кластере гарантирует студентам успешное трудоустройство после окончания обучения.

На портале «Работа России» уже размещено более 40 предложений для заключения договоров целевого обучения, что открывает для выпускников перспективы гарантированного трудоустройства и профессионального роста в ведущих агропредприятиях области.

«Мы активно развиваем аграрное образование, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами. Создание новых образовательных кластеров и привлечение молодежи в сельское хозяйство – это инвестиции в будущее нашего региона», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.