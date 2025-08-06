Мастер-класс у храма

В День крещения Руси возле храма святого равноапостольного Великого князя Владимира состоялся мастер-класс по колокольному звону.

Колокольный звон на Руси имеет глубокое духовное и социальное значение. Он не только сообщает о церковных службах, но и служит для оповещения о важных событиях, таких как пожары, нападения врагов, или для встречи важных гостей. Колокольный звон используется для выражения радости, скорби, а также во время эпидемий. Благодаря реализации проекта «Звон Победы», разработанного Сафоновским благочинием и получившего областную грантовую поддержку, взрослые и дети попробовали свои силы в звонарном деле.

По словам руководителя проекта иерея Сергия Чайкина, умение вести диалог с миром посредством звучания колоколов – это настоящее искусство, ныне незаслуженно забытое, которое вновь оживёт благодаря этому проекту.

– Колокольный звон пришёл к нам вместе с крещением Руси, – поясняет звонарь Смоленской епархии Евгений Захаренков. Он около года обучался мастерству на базе Успенского кафед-

рального собора. – Звонарь – «профессия» дефицитная, и не во всех храмах есть такие люди. Быть звонарём не развлечение. И выучиться не так просто, и пунктуальным нужно быть. Нельзя опоздать на службу! Ты приходишь раньше всех, а уходишь последним. Ну что, попробуем? Главное –

держать ритм.

Перед тем как звонить, мальчишки и девчонки аккуратно трогают все колокола переносной звонницы, чтобы послушать, как они звучат. Ведь если музыка разольётся тяжелым роком, радости прихожанам такое исполнение точно не добавит.

Настя Шестопалова повторяет указания наставника. Она занимается в Доме детского творчества танцами, умеет петь и хорошо рисует. Что ж, с такими навыками у неё есть все шансы стать хорошим звонарём, тем более, дело это ей очень понравилось.

– Мне кажется, стать профессионалом непросто, – поделилась впечатлением Варя Симонова. – Слышала, что в праздник Пасхи можно подняться на колокольню всем желающим и поделиться радостью Воскресения со всем миром. В следующий раз так и сделаю!

Среди воспитанников летнего лагеря школы № 7 немало ребят, которые знают об истории православия на Руси.

– Мы рассказали детям, что Великий князь Владимир Святославич, крестивший Русь в 988 году, начал своё правление в Киеве как убеждённый язычник, – говорит воспитатель лагеря Надежда Мерзликина. – Однако казнь варягов-христиан Феодора и Иоанна заставила его сомневаться в истинности язычества. После бесед с проповедниками разных религий и посольства в Константинополь Владимир выбрал православие. Крестившись в Херсонесе, он вернулся в Киев, разрушил языческих идолов и массово крестил киевлян в Днепре. За

28 лет христианского правления князь распространил веру по всей Руси – от Новгорода до Ростова, заложив основы единого государства.

Колокольный звон, как и иконопись, церковное пение, архитектура и росписи храмов, а также красота церковных облачений, помогает нам приобщиться к духовной жизни. Звучание колоколов пробуждает особое душевное состояние и способствует сближению горожан.

Марина ХОТУЛЁВА

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