ЦДТ к новому учебному году готов!

Глава МО «Сафоновский муниципальный округ» Александр Царев продолжает держать на контроле подготовку учреждений сферы образования к новому учебному году. Так, он ознакомился с итогом работ по капитальному ремонту кровли и частичной замене окон в Центре детского творчества.

Несмотря на погодные условия, ремонт кровли проходил хорошими темпами и уже завершился раньше назначенного срока. Специалистами отремонтированы деревянные элементы конструкций, нанесено огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей, установлены элементы каркаса, изоляция покрытий и перекрытий, карнизные планки, коньки, снегозадержатели, перила.

Вместо 24 старых окон в учреждении установили новые, завершили отделку откосов. Также оборудовали входную группу и запасный выход учреждения камерами видеонаблюдения. Кроме того, завершается работа по косметическому ремонту нескольких внутренних помещений ЦДТ.

– Благодарю подрядную организацию и руководителя учреждения Владимира Коробкова за качественное, быстрое и четкое исполнение поставленных задач! – написал Александр Анатольевич Царев в соцсетях.

Текст и фото https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_3673