﻿Военный прокурор Смоленского гарнизона разъясняет:

«Военнослужащие и лица, пребывающие в добровольческих формированиях, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции,
и их дети обладают особыми правами при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалиста»
Особые права военнослужащих и
лиц, пребывающих в добровольческих формированиях, принимающих (принимавших)
участие в специальной военной операции, и их детей при приеме на обучение по
программам бакалавриата
и программам специалиста регламентированы Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Так, частью 8.1 статьи 70 и
часть 5.1 статьи 71 названного закона установлено, что при приеме на обучение
по программам бакалавриата
и специалитета наряду с результатами единого государственного экзамена
и дополнительными вступительными испытаниями (при наличии) учитываются индивидуальные достижения граждан, поступающих на обучение по этим программам, к которым также относятся прохождение военной службы
по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии
с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции. При этом
указанные лица при условии их участия в специальной военной операции
и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения
на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации
на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, а также их дети имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты.
Справки, подтверждающие указанные права названных лиц, оформляются в воинских частях – военнослужащим, в военных комиссариатах муниципальных образований – остальным категориям граждан.
В
случае нарушения при реализации указанных прав военнослужащие
и члены их семей, а также иные заинтересованные лица, вправе обратиться
в военную прокуратуру Смоленского гарнизона (г. Смоленск, переулок Запольный, д. 2).
Военная прокуратура Смоленского гарнизона
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