﻿Военный прокурор Смоленского гарнизона разъясняет:



«Военнослужащие и лица, пребывающие в добровольческих формированиях, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции,

и их дети обладают особыми правами при приеме на обучение

по программам бакалавриата и программам специалиста»

Особые права военнослужащих и лиц, пребывающих в добровольческих формированиях, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и их детей при приеме на обучение по программам бакалавриата

и программам специалиста регламентированы Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Так, частью 8.1 статьи 70 и часть 5.1 статьи 71 названного закона установлено, что при приеме на обучение по программам бакалавриата

и специалитета наряду с результатами единого государственного экзамена

и дополнительными вступительными испытаниями (при наличии) учитываются индивидуальные достижения граждан, поступающих на обучение по этим программам, к которым также относятся прохождение военной службы

по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии

с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных

на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции. При этом

указанные лица при условии их участия в специальной военной операции

и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения

на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации

на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, а также их дети имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты.

Справки, подтверждающие указанные права названных лиц, оформляются в воинских частях – военнослужащим, в военных комиссариатах муниципальных образований – остальным категориям граждан.

В случае нарушения при реализации указанных прав военнослужащие

и члены их семей, а также иные заинтересованные лица, вправе обратиться

в военную прокуратуру Смоленского гарнизона (г. Смоленск, переулок Запольный, д. 2).

Военная прокуратура Смоленского гарнизона