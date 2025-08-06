﻿В Смоленской области подключены к электроснабжению новые объекты водоснабжения в Кардымово и Кощино

В Смоленской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» завершены электромонтажные работы на двух ключевых объектах водоснабжения — в посёлке Кардымово и деревне Кощино. Работы выполнены силами специалистов «Смоленскэнерго».

В Кардымово подключена новая станция водоочистки и обновлённые водопроводные сети.

В Кощино — современная станция водоподготовки и система наружных водопроводов.

Общая мощность подключения составила 130 кВт. В рамках работ были построены линии электропередачи, модернизированы подстанции и установлены приборы учёта. Подключение к резервным линиям электроснабжения обеспечит устойчивую и бесперебойную работу оборудования.

Реализация этих проектов напрямую улучшила качество водоснабжения для более чем 3,7 тысяч жителей двух населённых пунктов.

В Кардымово в 2024 году был реализован объект «Строительство станции водоочистки и реконструкция водопроводных сетей в п. Кардымово Кардымовского района Смоленской области». В рамках проекта построили новую станцию водоочистки мощностью 190 м³/сутки, пробурили 2 артезианские скважины и заменили 7 км водопроводных сетей, улучшили качество водоснабжения.

В Кощино проект реализуется с 2024 года в рамках ведомственного проекта «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» за счёт средств областного бюджета. Предусмотрено строительство станции водоподготовки мощностью 40 м³/час, бурение артезианской скважины и прокладка новых сетей по улицам Садовая, Парковая и Озёрный переулок.

«Работы по развитию коммунальной инфраструктуры являются приоритетными. От их результатов зависит не только комфорт, но и здоровье, а также качество жизни наших граждан. Постепенно мы совершенствуем и модернизируем наши объекты жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.