Смолянки завоевали медали на Чемпионате России по настольному теннису

Шесть спортсменок из Смоленской области представили регион на Личном чемпионате России среди любителей по настольному теннису. В этом году турнир впервые проводился с разделением на две возрастные категории (до 40 лет и старше).

Особых успехов добились Даниленкова Лада и Кокорева Марина, завоевавшие бронзовые медали в престижном «Чемпионском» дивизионе. Левченкова Александра заняла пятое место в дивизионе «Стандарт», а Турчина Мария, Липчук Александра и Качнова Елена также показали достойные результаты.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркнул, что эти победы подтверждают рост популярности настольного тенниса в регионе. При поддержке Федерации настольного тенниса России на проспекте Гагарина в ближайшее время начнется строительство современного теннисного центра площадью 1300 м².

В новом комплексе будет 12 профессиональных площадок, комфортные раздевалки, медицинский кабинет и вся необходимая инфраструктура. Первый этап строительных работ планируется завершить в сентябре 2025 года, а полное открытие центра состоится в мае 2026 года.

Впереди — выступление мужской сборной. Пожелаем нашим спортсменам новых побед!