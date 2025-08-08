Доброе тепло

Смоляне помогают жителям регионов, пострадавших в результате боевых действий. В этой работе участвуют и наши промышленные предприятия. Завод «Дорогобужкотломаш» доставил в Курскую область 37 котельных установок общей тепловой мощностью 49,5 МВт. Каждая котельная будет обеспечивать теплом квартиры, социальные объекты и предприятия общей площадью от 1,5 до 100 тысяч кв.м.

В Курскую область предприятие отгрузило 30 передвижных и 7 блочно-модульных котельных установок. Их планируют передать в муниципальные образования для замены оборудования, которое выходит из строя. Каждый тепловой источник может работать как на газовом, так и на дизельном топливе. Это значит, что в случае отключения электричества установленные дизель-генераторы будут запускаться автоматически и продолжат обеспечивать теплом дома курян.

Это собственная разработка «Дорогобужкотломаша». Подготовить необходимую документацию помогла группа компаний «ЕКС». Над сборкой новых котельных установок на разных этапах трудились от 35 до 70 квалифицированных специалистов.

Ради общего дела объединяется вся Смоленщина: представители власти, бизнеса, предприятия, партии, общественные организации, ветераны и молодежь. С августа 2024 года совместными усилиями для жителей Курской и Белгородской областей мы доставили почти 215 тонн необходимого груза. Благодарю всех, кто участвует в этом важном деле. Своих не бросаем!