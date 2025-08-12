 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Итоги Дня физкультурника

12.08.2025


Стритбол: 1-е место – «Метеоры», 2-е место – «ПМ», 3-е место – «Ротор».

Волейбол: 1-е место – «Витраж», 2-е место – «Ветераны», 3-е место – «Хип-пи».

Бочча: 1-е место – команда «ДЮСШ»: Карина Гладких, Антон Алтухов, Артём Хачатурян.

2-е место команда семьи Ивановых «Акула»: Роман, Вера, Иван.

3-е место команда «Планета дружбы»: Дарья Савченкова, Анастасия Шерстобитова, Глеб Борисенков.

Лыжероллерная гонка

Девочки (2012-2013 г.р.): 1-е место – Алевтина Шушуева, 2-е место – Марина Каретникова, Вероника Афанасьева, 3-е место – Диана Зюзина.

Девочки (2010-2011 г.р.): 1-е место – Злата Дмитриева, 2-е место – Ксения Башкина, 3-е место – Валерия Карпова.

Девочки (2014-2015 г.р.): 1-е место – Арина Гришенкова, 2-е место – Екатерина Иванова, 3-е место – Злата Курмис.

Девочки (2016-2017 г.р.): 1-е место – Кира Потапенкова, 2-е место – Кира Савенкова, 3-е место – Ольга Седненкова.

Смешанная (2018 г.р. и младше): 1-е место – Степан Кухарев, 2-е место – Анастасия Иванова, 3-е место – Мария Романова.

Мальчики (2011-2012 г.р.):1-е место – Евгений Байков, 2-е место – Кирилл Дмитриев, 3-е место – Дмитрий Кузьмич.

Лёгкая атлетика:

Девочки (2010-2012 г.р.): 1-е место – Арина Осипенкова, 2-е место – Елизавета Михеева, 3-е место – Елизавета Иванова.

Девочки (2013-2014 г.р.): 1-е место – Виктория Сергеева, 2-е место – Кира Снопова, 3-е место – Ксения Осташкова.

Жим лёжа:

Женщины (до 57 кг): 1-е место – Светлана Николаева

Женщины (57+ кг): 1-е место – Ольга Торочкина, 2-е место – Татьяна Крутенёва, 3-е место – Ирина Прохожаева.

Мужчины (до 76 кг): 1-е место – Богдан Толков, 2-е место – Александр Богачёв,3-е место – Дмитрий Базылев.

Мужчины (до 83 кг): 1-е место – Степан Титенков, 2-е место – Павел Григорьев, 3-е место – Даниил Полянский.

Мужчины (до 93 кг.): 1-е место – Михаил Богачёв, 2-е место – Максим Исаченко, 3-е место – Максим Марущак.

Мужчины (до 105 кг.): 1-е место – Антон Исаченко, 2-е место – Максим Лисичкин, 3-е место – Кирилл Барбасов.

Мужчины (105+ кг.): 1-е место – Денис Пронич, 2-е место – Антон Журавлев, 3-е место – Владимир Карпеченков

Турнир по хоккею с шайбой среди команд дивизиона 40+: 1-е место «Вязьма», 2-е место «Олакс» (пос. Авторемзавод), 3-е место «Сафоново Спорт-Арена».

Победители и призеры спортивных соревнований награждены медалями и кубками Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ», грамотами Управления образования.

