﻿Смоленские муниципалитеты участвуют во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»



ВАРМСУ впервые подала 5 заявок округов Смоленской области в разных номинациях.

Среди них:

Десногорск – «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)»

Ельня – «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования»

Починок – «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»

Рудня – «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)»

Угра – «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

«Благодарим Правительство РФ и лично заместителя Председателя Правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина, под председательством которого работает Федеральная конкурсная комиссия, за возможность ВАРМСУ стать частью этой команды и представлять в комиссию конкурса заявки муниципальных образований. Этот шаг вновь показывает системную работу всех уровней власти, отмечая особую роль муниципального сообщества страны. В этом году мы подали заявки 10 регионов: Амурской, Калужской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Ярославской и Кемеровской областей, а также Республики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа, в следующем году их будет больше», – прокомментировала сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Развиваем муниципалитеты Смоленской области в разных направлениях. В перечень опорных пунктов региона вошли уже 27 населённых пунктов. Определяем для каждого перечень проектов по строительству дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройству, которые позволят им стать точками роста для районов и области в целом. Конкурс «Лучшая муниципальная практика» – отличная возможность представить проекты наших муниципалитетов на всю страну. Желаю успехов участникам!» – отметил губернатор Василий Анохин.