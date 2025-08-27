Губернатор Василий Анохин вручил награды лучшим педагогам

Развитие сферы образования — это инвестиции в будущее региона, его экономику и социальную сферу. На традиционном августовском педагогическом совещании «Образование как драйвер регионального развития» Губернатор Васлий Анохин вместе с учителями размышлял о достижениях и планах.

В смоленской области создают комфортные и современные условия для обучения детей. В этом году за счет федерального бюджета капитально отремонтируем 15 образовательных организаций, на областные средства — 61. Это детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования.

Оснащают школы современным оборудованием, внедряют новые практики. Отдельное внимание уделяется профориентации. С основной школы дети знакомятся с востребованными профессиями. В этом году Смоленская область в 38 раз увеличила число целевых договоров и заняла 2-е место в ЦФО.

– С нового учебного года повысим дополнительные стипендии для целевиков. Студенты вузов теперь будут получать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, колледжей и техникумов — от 5 до 6 тысяч рублей. Впервые введем специальные выплаты для ребят, набравших на ЕГЭ более 90 баллов. При заключении целевого договора с организациями Смоленской области они смогут получать от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Для учителей также предусмотрен комплекс мер поддержки: компенсация за первоначальный взнос по ипотеке, выплаты в рамках программы «Земский учитель» и другие, – рассказал Губернатор.

На мероприятии Василий Николаевич Анохин вручил почетный знак «Педагогическая слава земли Смоленской» 10 выдающимся учителям Смоленской области. Награду учредили в 2024 году для педагогов, которые трудятся в школах более 40 лет. Еще трем учителям вручил сертификаты за победу в конкурсе на соискание премии Губернатора Смоленской области имени Василия Федоровича Алешина.

