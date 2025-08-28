Поющие сердца Победы

В клубе «Золотой возраст» прошел ежегодный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Наш фестиваль – это не просто окно в мир. Это возможность заявить о себе, приобщиться к самодеятельности, творчеству. Сегодняшняя программа – это живой мост между поколением победителей и их наследниками через песни, стихи, – сказала председатель Сафоновской районной организации инвалидов Людмила Тарасова.

Фестиваль открыл вокальный ансамбль «Кумушки», а затем, как гимн триумфаторам, задушившим фашизм, прозвучала песня «Поклонимся великим тем годам» в исполнении Лидии Руслановой.

В конце фестиваля все участники были награждены дипломами и призами, а затем собрались на чаепитие.

Фото Марины Хотулёвой