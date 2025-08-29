Семья из Смоленской области снова в числе лучших в России

Семья Шманьковых из деревни Шиловичи Духовщинского округа одержала победу во всероссийском конкурсе «Семья года-2025» в номинации «Сельская семья». Для нашего региона это вторая победа подряд в данной номинации.

Олег и Лидия Шманьковы живут вместе уже 40 лет, вырастили троих дочерей и помогают растить внуков. Супруги осознанно выбрали жизнь в сельской местности. В 2009 году глава семьи стал индивидуальным предпринимателем и арендатором лесного участка, на котором организовал хозяйство, специализирующееся на выращивании зерновых культур, картофеля, льна-долгунца, а с 2019 года и на разведении крупного рогатого скота мясного направления. В настоящее время в крестьянско-фермерском хозяйстве насчитывается 160 голов.

Помимо развития своего дела, семья активно участвует в жизни села: организует праздники для жителей, помогает местной школе, Дому культуры и всем, кто нуждается в опоре и поддержке.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил семью, отметив, что такие семьи пропитанные ценностями, традициями и любовью к труду, являются гордостью Смоленщины и настоящим примером для молодежи, на которых держится страна.

Успех семья Шманьковых — это доказательство того, что на селе можно реализовать себя, создать крепкую семью и стать опорой для всего округа.