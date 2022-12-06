Конгресс молодых ученых

В Парке науки и искусства «Сириус» прошел Конгресс молодых ученых. В программе — десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования.

– Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок, — заявил вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Например, в рамках форума делегаты обсудят цифровые решения, помогающие исследователям оптимизировать работу, строить карьеру, взаимодействовать друг с другом, с государством и обществом. Также разговор пойдет о том, как механизмы обратной связи помогут усовершенствовать государственную политику в области научно-технологического развития и о многом другом.

Среди проектов инициативы «Школьники в научно-технической деятельности» можно будет увидеть технологические разработки, созданные школьниками-участниками проектов «Ученые будущего». Инициатива «Наука побеждать» также покажет разработки, созданные российскими школьниками.

Федосова Евгения Андреевна, Координатор команды «Молодёжки ОНФ» в Смоленской области, член регионального штаба «Народного фронта» в Смоленской области:



– Съезды очень важны для молодёжи! Особенно по тем направленностям, в которых они работают. Обычно это как глоток воздуха для рождения новых идей, тем более в сфере науки! Очень порадовала стойка с волонтёрством науки, а это значит, что любой желающий может попробовать себя в этом. Вдруг я тоже будущий учёный? Хорошая возможность проверить!

Пестунов Денис Юрьевич, Председатель Общественной палаты Смоленской области:



– Популяризация науки среди молодежи на таких форумах позволяет заинтересовать их в дальнейшем связать свою судьбу с научной, исследовательской деятельностью, что в будущем нашей стране даст первоклассных инженеров и ученых, которые позволят сохранить и приумножить высокотехнологический суверенитет России во многих отраслях.

Иванов Александр Михайлович, доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС:



– Приятно видеть, что государство старается привить интерес к науке и научной деятельности в различном возрасте и как можно больше молодых и юных дарований. Сам уже не первый год занимаюсь со студентами в вузах и обучающимися в колледже, где преподаю — различными научными видами деятельности, стараясь вовлечь и заинтересовать. Институт наставничества надо развивать и возрождать, вовлекая как можно больше людей в различной форме в такое действие, это помогает и обучатся, и развиваться и закреплять уже имеющиеся навыки.