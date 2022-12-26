К итогам года. Экономика России выстояла в условиях санкций

Экономика России в 2022 году выстояла в условиях санкционного давления. Прогнозы международных организаций о том, что Россию ждет катастрофическое падение экономики, не сбылись. Эксперты отмечают, что экономика находится в состоянии равновесия и это, во многом, стало результатом действий правительства РФ.

Как отмечают эксперты, инфляция, ускорившаяся в первой половине года, существенно замедлилась. Стабилизировалась ситуация в важнейших отраслях промышленности. Прежде всего, в добывающей и обрабатывающей.

На курсе рубля позитивно сказалось решение о переводе иностранных потребителей российских энергоресурсов на оплату в рублях. Произошло постепенное восстановление импорта за счет упрощения таможенных процедур и других мер нефинансового характера.

Удалось не допустить роста безработицы, социальные обязательства государства исполняются в полном объеме.

Якимов Сергей Сергеевич, главный редактор общественно-политической газеты «Рабочий путь»:

– Очень важный элемент в сохранении стабильности в стране и регионе — консолидированная работа над бюджетами федерального, регионального, муниципального уровней. И именно такая работа ведется в Смоленской области. Более 60 процентов бюджета направляются на социальные нужды смолян.

Губернатор Смоленской области, здравые политические силы области совместно делают все для сохранения социальной направленности бюджета, и как следствие стабильной работы всей системы! Школ, больниц, детских садов, коммунальных предприятий и т.д. А также власть оперативно реагирует на появляющиеся потребности в обществе. Так, власти обеспечили укрепление статуса и поддержку участников СВО и их семей, при работе над бюджетом увеличила расходы по ряду социальных направлений и финансирование основных направлений народной программы. Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки. Участие в СВО войдет в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии

Смоленским мобилизованным предусмотрена, помимо ежемесячного жалования, единовременная выплата 100 000 рублей. Открыт центр поддержки мобилизованных и их семей. Власть региона постоянно держит прямую связь с предпринимателями области и помогает преодолевать возникающие сложности. Есть солидная поддержка сельхозтоваропроизводителей. Все это дает возможность сохранять экономическую и социальную стабильность.

Пестунов Денис Юрьевич, председатель Общественной палаты Смоленской области:

– После серии «ударов» со стороны недружественных стран отечественная экономика не просто выстояла, но и демонстрирует показатели, лучшие, чем прогнозировалось. Но начавшиеся структурные преобразования в экономике необходимо продолжать и развивать.

Своевременная легализация «параллельного импорта», поиск новых поставщиков на востоке способствовали снятию проблемы дефицита и позволили выиграть время для оптимизации собственного производства и запуска новых отечественных линий.

Та всесторонняя поддержка, которую оказывает государство бизнесу, — отсрочка уплаты страховых взносов для ряда отраслей, субсидирование процентных ставок, отмена проверок — позволяет экономики «удержаться на плаву». За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность.

Новиков Дмитрий Владимирович, Координатор проектов в Центре Управления Регионом:

– В условиях непростой экономической ситуации Смоленская область продолжает работу по наращиванию производства, активно развивает сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс — один из важнейших секторов экономики, ведь от него зависит продовольственная безопасность региона. Так, Смоленская область на сегодняшний день полностью обеспечивает себя по ряду позиций, которые формируют продовольственную корзину. АПК демонстрирует устойчивое и динамичное развитие. Успешному импортозамещению способствуют меры поддержки, оказываемые предприятиям, аграриям, фермерам — как федерального, так и регионального уровня. Данный вопрос находится на личном контроле губернатора Алексея Островского.