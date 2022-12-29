Алексей Островский: смоляне воюют достойно

Губернатор Алексей Островский совместно с мэром областного центра Андреем Борисовым посетил смоленских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Смолянам доставили письма и открытки от родственников, а также очередную партию гуманитарного груза из региона – инструменты, цифровые бинокли, дизельные электрогенераторы, тепловизионное оборудование, монокляры ночного видения, спальные мешки, термобелье. В подарок личному составу также передали универсальные зарядные устройства. В общей сложности на фронт уже передано более 37 тонн гуманитарного груза.

Губернатор обсудил со смолянами из 359 полка условия, в которых они служат, и какая дополнительная помощь необходима от региона.

Юрий, командир полка: Военнослужащие показывают себя достойно. Обустроились. Регион обеспечил всем, что необходимо. Здесь Смоленщина отмечается с лучшей стороны в этом плане. Благодаря Вам, тем грузам, что сюда присылали, и последним посылкам, сейчас оборудование позволяет и видеть противника, и работать по нему как в условиях плохой видимости, в туман и дождь, так и ночью. Тепловизоры и бинокли ночного видения пришли.

Военнослужащий Алексей: Вам спасибо за весточки от родных, от детей. Все остальное у нас получится. Сила воли, характер есть.

Алексей Островский: Говорят, что смоляне проявляют себя и воюют очень достойно. Низкий поклон вам и слова благодарности за это!

Вы обязательно все вопросы, которые нужно решить, сейчас передо мной ставьте и после перед командованием, чтобы мне передали. Все, что можем, по максимуму для вас сделаем.

Юрий, командир полка: Хотелось бы в дополнение к имеющимся жилетам в определенном количестве получить модели улучшенной категории. В остальном того, что нам выдало Министерство обороны, хватает. Нам оттуда прислали обмундирование, Вы прислали, обувь из Смоленска тоже пришла. Пришла уже вторая партия спальников из региона, последние – уже зимние, более тёплые. Медикаменты есть. От волонтёров также посылки приходят, им спасибо.

Мы стоим, наш маленький девиз «Где мы, там стена!»

Глава региона поручил найти и согласовать с военным руководством полка обозначенные модели жилетов, закупить их за внебюджетные средства и доставить в место дислокации смоленских военнослужащих.

Смоляне также интересовались, какая поддержка организована для семей, будут ли централизованно поздравлять детей мобилизованных с Новым годом.

Алексей Островский: По моему поручению в регионе оказывают поддержку родным и близким мобилизованных. Для детей завтраки в школах – на бесплатной основе. Вне очереди обеспечиваем детей местами в дошкольных учреждениях и решаем вопросы с оздоровлением детей от 2 до 16, помогаем с газификацией. Буквально несколько дней назад по нашему совместному с главой города решению было организовано бесплатное театрализованное предновогоднее представление, второе по моему поручению будет 5 января проведено в Смоленском камерном театре. Все дети будут обеспечены подарками. Деньги выделены, по этому поводу можете не беспокоиться. Привезли письма и открытки от ваших жён и детей.

Все личные просьбы, полученные от смоленских военнослужащих в ходе посещения, главой региона зафиксированы и также будут выполнены.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Очень отрадно и подлежит уважению, что наш губернатор Алексей Владимирович Островский и глава города Смоленска Борисов Андрей Александрович не остались в стороне, а по зову души и сердца посетили наших смоленских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Для тех, кто находится на передовой очень важно внимание, которое оказывают и руководство области и города и неравнодушные граждане и особенно весточки и посылки от родных и близких.

Наши героические военные, а они действительно герои должны чувствовать плечо и опору от смолян, в данном случае от руководителей области и города.

Те пожелания, которые были озвучены командиром полка, губернатор Смоленской области принял и распорядился о немедленном исполнении. Всë необходимое для военнослужащих смолянами будет восприниматься как первостепенная задача.

Важна и поддержка вниманием родных и близких мобилизованных. Любая помощь не будет для них лишней.

Якимов Сергей Сергеевич

Главный редактор общественно-политической газеты «Рабочий путь»

Сегодня, когда весь мир вновь ополчился против России, мы вновь оказались в ситуации, когда у нашей страны из союзников остались: армия, флот и многонациональный народ! И вновь, как никогда важно единение народа вокруг общей цели — борьбы с нацизмом и справедливое мироустройство. Губернатор Смоленской области и глава города Смоленска личным примером показали, как нужно действовать всем смолянам — помогать в сборе необходимой помощи для наших бойцов и говорить им слова поддержки. Помимо личного участия в гуманитарной миссии, глава региона совместно с облдумой приняли ряд необходимых социальных мер для поддержки бойцов-участников СВО и членов их семей. И только так, объединив все усилия, мы победим! Очень важно не останавливаться на достигнутом, а продолжать оказывать необходимую поддержку нашим ребятам!

Федосова Евгения Андреевна

Координатор команды «Молодёжки ОНФ» в Смоленской области, член регионального штаба «Народного фронта» в Смоленской области.

Как здорово, что навестили наших бойцов! Спасибо ВАМ! Я уверенна, что им это предаст больше сил! Сейчас не простое время и такие выезды очень важны, особенно с таким душевным грузом. Я сама была как волонтёр в зонах СВО, я понимаю о чём говорю. Не оставайтесь в стороне и помогайте чем можете, наш тыл — это их опора! Сейчас очень много мероприятий связанных с поддержкой наших военных, даже взять наш проект Народного фронта «Всё для Победы!» в рамках этого проекта сделано очень много дел, многим бойцам помогли в дополнительном обеспечении! Не оставайтесь в стороне и помогайте! Мы Смоляне друг за друга горой, тем более в такой не простой период! Мы за них, они за нас! Победа будет за нами обязательно! Парни — ждём Вас домой! Если кто-то прочитал этот комментарий и загорелся помочь — звоните нам в Народный фронт в Смоленской области, вместе всё преодолеем!

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Хотела бы отметить, что посещение губернатором Смоленской области Алексеем Островским ребят, которые сейчас на передовой – это квинтэссенция тех усилий, которые мы наблюдаем в Смоленской области по поддержке бойцов и их семей.

Несмотря на то, что бюджет региона достаточно плотный и все социальные обязательства в нем сохранены руководство региона находит всё новые и новые возможности оказания содействия, в том числе генерируя помощь социально-ответственного бизнеса, неравнодушных смолян.

Сегодня в Смоленской области действует широкий набор мер поддержки семей наших защитников, каждый мобилизованный получил единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а буквально неделю назад губернатор объявил о том, что добровольцы так же получат эту выплату. Активно действуют добровольцы, которые помогают и сбором гуманитарной помощи, да и просто весточкой от семей.

Безусловно такая поездка – важный сигнал и нашим бойцам и их противникам, что за спиной каждого российского воина надежный и твердый тыл. Сегодня вся страна в едином порыве ждет победы и возвращения наших защитников. Конечно, противникам хотелось бы показать, что наше общество разобщено и находится в раздрае, но сегодня мы видим значительный народный подъем и объединение вокруг русской земли и русских людей всей нашей многонациональной страны и такого рода поездка, как нельзя лучше это демонстрирует.