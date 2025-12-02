Смоленские студенты победили во всероссийском хакатоне по разработке мини-приложений для мессенджера MAX

Команда студенческого киберспортивного клуба «Avis Elysium» из СмолГУ заняла первое место в масштабном соревновании по созданию чат-ботов и мини-приложений. Организаторами хакатона выступили VK и мессенджер MAX при поддержке Министерства образования.

Золотой состав команды:

• Влад Рогов (3 курс, ПМИ) — Fullstack / Team Lead

• Михаил Романов (3 курс, ПМИ) — ML Engineer / Data Scientist

• Никита Федосов (1 курс, ИС) — Frontend Developer

Студенты выбрали социальный трек и разработали чат-бот для анализа состава продуктов. Их проект прошел строгий отбор среди 54 сильнейших команд России и одержал победу в финале, который проходил на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана.

За победу команда получила сертификат на 500 000 рублей. Всего в ходе хакатона студенты российских вузов создали более 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера.

Поздравляем наших талантливых студентов и желаем им новых побед в цифровом будущем!