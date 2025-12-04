Губернатор Василий Анохин с рабочим визитом посетил ООО «Роял Кейк»

Компания «Роял Кейк» в Сафоновском муниципальном округе — крупный производитель протеиновых продуктов для здорового питания. Их товары представлены в магазинах по всей России и за рубежом, а также на крупнейших маркетплейсах. С 2024 года предприятие реализует масштабный инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей.

Год назад компания приобрела имущественный комплекс «Сафоновохлеб» площадью более 10 тыс. кв. м. Здесь провели реконструкцию производственной площадки и выполнили капитальный ремонт помещений. Запущена новая производственная линия.

Реализация проекта позволит увеличить объем производства минимум в два раза — с 4 тыс. до 8 тыс. тонн ежегодно. Сегодня предприятие выпускает 140–150 тыс. единиц продукции в смену. Это обеспечивает стабильные поставки в более чем 75 регионов России. Кроме того, продукция компании экспортируется в страны СНГ, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Китайскую Народную Республику, где также пользуется широким спросом.

Проект реализуется при поддержке регионального фонда развития промышленности. На приобретение оборудования фондом направлено более 55 млн руб. Общий объем инвестиций в проект на данный момент превышает 700 млн рублей.