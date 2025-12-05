Губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей

Сейчас в регионе действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей. С 1 января 2026 года начнем предоставлять адресную материальную помощь на приобретение твердого топлива.

Выплата будет предоставляться один раз в год на одно жилое помещение, в котором используется печное отопление. Получателями могут стать участники СВО, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на территории Смоленской области. К данной категории относятся мобилизованные, добровольцы, контрактники, а также сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, ФСБ, Следственного комитета, военной прокуратуры и других структур, задействованных в выполнении задач в период проведения специальной военной операции. Кроме того, право на получение выплаты имеют смоляне, заключившие договор с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ и получившие удостоверение ветерана боевых действий.

Подать заявление может сам участник СВО или его представитель в МФЦ по месту жительства или в Центр реализации государственных гарантий социальной защиты в любом подразделении на территории Смоленской области (при регистрации в любом муниципальном образовании региона).

– Сейчас мы ведем активную работу и по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Совершенствуем систему медицинской реабилитации, помогаем защитникам с учебой и трудоустройством. По поручению главы государства реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Курсанты первого потока уже проходят обучение, которое завершится в июне 2026 года, – пояснил Василий Николаевич Анохин.