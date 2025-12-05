Смоляне стали призёрами Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Смоляне показали отличные результаты на финале Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге. В масштабных соревнованиях по 27 компетенциям, объединившим сферы образования, сервиса, производства и инженерных технологий, участвовали 287 конкурсантов со всей страны.

Делимся результатами:

Максим Шарапов — 2 место в командном соревновании по компетенции «Геопространственная цифровая инженерия».

Иван Сильченков — 3 место в индустриальном зачёте и 2 место в командном соревновании по компетенции «Управление локомотивом». Сотрудник предприятий Смоленского региона Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Илья Егоров — 3 место в индустриальном зачёте по компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте». Сотрудник предприятий Смоленского региона Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«Чемпионат «Профессионалы» стал важной площадкой, где наши лучшие специалисты подтверждают свою высокую квалификацию и профессиональную компетентность»,

— подчеркнул губернатор Василий Анохин.

Чемпионат «Профессионалы» проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Гордимся успехами смолян!