Смоляне стали призёрами Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Смоляне показали отличные результаты на финале Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге. В масштабных соревнованиях по 27 компетенциям, объединившим сферы образования, сервиса, производства и инженерных технологий, участвовали 287 конкурсантов со всей страны.
Делимся результатами:
Максим Шарапов — 2 место в командном соревновании по компетенции «Геопространственная цифровая инженерия».
Иван Сильченков — 3 место в индустриальном зачёте и 2 место в командном соревновании по компетенции «Управление локомотивом». Сотрудник предприятий Смоленского региона Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Илья Егоров — 3 место в индустриальном зачёте по компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте». Сотрудник предприятий Смоленского региона Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
«Чемпионат «Профессионалы» стал важной площадкой, где наши лучшие специалисты подтверждают свою высокую квалификацию и профессиональную компетентность»,
— подчеркнул губернатор Василий Анохин.
Чемпионат «Профессионалы» проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Гордимся успехами смолян!
