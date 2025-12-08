Работы по асфальтированию улицы Ленина подходят к завершению

На Прямой линии с Губернатором Смоленской области В.Н. Анохиным поднимался вопрос о проводимых работах на ул. Ленина.



Исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области А.Н. Кухарев информирует, что работы по капитальному ремонту участка канализационного коллектора по ул. Ленина подходят к завершению. Очень важен вопрос, волнующий всех нас, жителей Сафоново, – восстановление асфальтового покрытия.



Подрядная организация на текущий момент ведет работы по финальной засыпке и трамбовке котлованов с последующим асфальтированием. Со стороны Администрации Сафоновского округа и специалистов Управления капитального строительства Смоленской области ведется постоянный контроль за производством работ.



По опыту проведения подобных работ, даже при качественно выполненных работах по восстановлению дорожного покрытия, просадки грунта не избежать. В 2026 году произойдет усадка грунта после реконструкции, и мы направим запрос в Правительство Смоленской области на выделение денежных средств на 2027 год для капитального ремонта проезжей части ул. Ленина.

Текст и фото пресс-службы Администрации Сафоновского муниципального округа